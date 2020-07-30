Депутат МГД Гусева: Необходимо информировать горожан о программе кэшбэка за туры по стране

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30 июля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Программа по возврату живых денежных средств туристам за путешествия по России запущена в Москве впервые, необходимо информировать население об ее условиях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике, депутат Мосгордумы, член фракции «Единая Россия» Людмила Гусева.

«Запущенная правительством Москвы программа по возврату кешбэка туристам, путешествующим по России, отличный стимул и возможность восстановить одну из наиболее пострадавших отраслей экономики - туризм. Это первый раз, когда средства направлены туристам и живыми денежными средствами. Конечно, у людей возникает много вопросов о программе субсидирования, поэтому крайне важно проводить подобные приемы населения, чтобы максимально подробно рассказывать о возможностях, предоставляемых государством» - сказала Людмила Гусева.

Депутат также напомнила, что кешбэк за оплаченные в рамках программы тур или гостиницу зависит от общей стоимости турпакета или проживания в гостинице на всех участников поездки на весь срок проживания, оплачиваемой единоразово по карте платежной системы «Мир».

«Специальная программа по поддержке внутреннего туризма стартует в августе. Однако для Алтайского края, Республики Алтай, Калининградской области, Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края поездки будут доступны с 1 октября по 20 декабря 2020 года. В случае отказа от поездки происходит оформление возврата покупки. Стоимость субсидии подлежит возврату в электронном виде. Эта операция будет произведена платежной системой автоматически. Пока речь идет о сроках действия программы - август 2020 года по 20 декабря 2020 года. О том, будет ли продление, пока говорить рано», - заключила парламентарий.

Людмила Гусева рассказала, что провела дистанционный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере туризма и ответила на актуальные вопросы избирателей.