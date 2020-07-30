Замглавы Армавира и 14 чиновников оштрафовали за проволочки выдачи жилья сиротам
30 июля 2020, 14:21[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В городе Армавир Краснодарского края оштрафованы сотрудники городской администрации за то, что затягивали сроки выдачи жилья детям сиротам. Как сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП России, на исполнении у местных приставов давно были 14 исполнительных производств, в рамках которых им нужно было понудить местных чиновников предоставить соответствующее необходимым требованиям жильё.
Однако исполнение судебных решений затягивалось, что стало основанием для 14 протоколов об административных правонарушениях.
По всем 14 протоколам уже вынесены решения – по каждому из них штраф составил 30 тысяч рублей, отмечают в силовом ведомстве. Также к ответственности привлекли и замглавы города. Ему придётся заплатить по 10 тысяч рублей за каждое из 14 производств.
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