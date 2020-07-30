В Нововятске зреют яблоки в Садах Победы

В 2015 году, когда наша страна отмечала 70-ю годовщину Великой Победы, жители Нововятского района города Кирова дружно поддержали патриотическое движение "Сады Победы". В числе первых на призыв школьников из села Селезениха высаживать яблони в память о героях откликнулись ученики школы №65.

Еще в начале апреля, когда на улице лежал снег, в школе прошли классные часы. На них ребятам объяснили, что это не просто деревья, а связь между поколениями. В качестве репетиции ребята посадили цветы Победы - семена бархатцев, которые стали символом зарождения новой жизни. Кроме того, ребята нарисовали свое собственное генеалогическое древо, вспомнили своих прадедушек и прабабушек. А уже в мае вместе с ветеранами на пришкольном участке заложили Сад Победы.

Сейчас территорию школы украшает яблоневая аллея из 20 деревьев и 40 кустарников жимолости. Все они прекрасно прижились и плодоносят.

Появились первые плоды и на территории школы №62. В этом учебном заведении исторической памяти и патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Школа носит имя Героя Советского Союза Александра Опарина. Здесь же создан Музей ветеранов войны в Афганистане.

Отлично перезимовали яблони и у здания, где расположен Совет ветеранов района, высаженные прошлой весной школьниками и представителями старшего поколения. В этом году в условиях самоизоляции движение не остановилось. Яблоневая аллея появилась обновленной набережной, в ее закладке приняли участие губернатор региона Игорь Васильев, депутат Государственной Думы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук и глава города Кирова Елена Ковалева.

За лето молодые саженцы приросли и набрались силы. К следующему юбилейному году они уже порадуют сочными плодами.

- Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, поэтому каждый может присоединиться к акции и высадить дерево в память о своем герое, - сказал Олег Валенчук. - Сделать это можно на своем приусадебном участке в кругу самых родных и близких. Посадить дерево, вспомнить бабушку или дедушку и рассказать своим детям о героическом подвиге советского народа — историю, которая передается из уст в уста.