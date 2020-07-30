Член общественной палаты союзного государства прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Беларуси

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Андрей Разин, входящий в состав общественной палаты Союзного государства , высказал свою оценку острой ситуации , возникшей в отношениях России и Беларуси в связи с задержанием под Минском группы россиян из частных военных компаний.

Приводим текст его заявления:

- Как член Общественной Палаты Союзного государства, считаю, что обвинения, послужившие основанием для задержания россиян, которые в Белоруссии попытались дестабилизировать обстановку, очень серьезные. Хочу предупредить наших граждан, которые имеют наклонности к предательству наших интересов, а также выезжают для реализации этих целей не только в Хабаровск, на Пушкинскую площадь, но теперь уже по команде Госдепа и в Республику Беларусь, что Александр Григорьевич действует совершенно правильно, в рамках закона. И не надо, пожалуйста, плакаться, что мы - россияне, нас нельзя трогать. Если вы вмешиваетесь во внутреннюю жизнь Республики и пытаетесь навести кошмар, который наводите здесь, в Российской Федерации, естественно Александр Григорьевич с вами церемониться не будет. Я призываю белорусские власти пресекать такие случаи самым серьезным способом, несмотря ни на какое гражданство этих негодяев.