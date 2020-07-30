В октябре стартует первый этап переписи населения

30 июля 2020, 13:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В России в октябре стартует первый этап Всероссийской переписи населения, основной этап которой из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года.
«Первыми ее пройдут уже в октябре 2020 года жители отдельных труднодоступных районов: Красноярского края, Томской области, ЯНАО. График проведения переписи в них зависит от климатических условий и этот осенний период является оптимальным», - заявил заместитель главы Росстата Павел Смелов. Он рассказал, что переписчики придут к россиянам с планшетами, на которых установят специальное программное обеспечение. Бумажных бланков будет напечатано на 90% меньше, чем обычно.
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