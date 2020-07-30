«Вместе раз в неделю»: необычные варианты семейных отношений в Швеции

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Mel.fm

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Современные шведы предпочитают не заключать официальный брак, хотя могут годами жить в одном доме и вместе воспитывать детей. В Швеции существует 17 типов семейных отношений, а сама семья больше похожа на добровольный союз. Самые распространенные – это самбу, сербу и ибландбу.

Самбу – это тип семейного союза, в котором мужчина и женщина живут под одной крышей, регистрируются в местной налоговой инспекции и ведут совместное хозяйство. По закону, пары, которые просто живут вместе, не имеют таких же прав и обязанностей, как супружеские. Например, имущество, принадлежащее партнерам, не является совместным, и в случае смерти одного из них, недвижимость унаследует не второй супруг, а их общий ребенок.

Сербу – это так называемый гостевой брак, в котором женщина и мужчина живут порознь, каждый на своей территории, но отпуск, выходные или определенные дни в неделю могут проводить вместе. Чтобы начать жить в таком виде брака, пара подает заявление в налоговую полицию и заключает контракт на определенный срок.

Промежуточной формой между самбу и сербу является ибландбу. Это такая форма союза, при которой партнеры еще не настолько близки, чтобы проживать вместе постоянно («самбу»), и тем не менее живут вместе чаще, чем раздельно проживающие пары-сербу.

Например, Анастасия живёт вместе со своим избранником Майком в Швеции. Они воспитывают двоих сыновей, и в их семье говорят на четырёх языках. Они выбрали форму отношений — самбу. «Чтобы стать самбу, достаточно быть зарегистрированным (прописанным) по одному адресу. Регистрация делается онлайн за считанные минуты, так же просто её сменить. Дети, рождённые в таком партнерстве, имеют такие же права, как и у женатых родителей, то же самое – в вопросах наследования, если в завещании не указано другое. То есть самбу – это не просто сожительство, это узаконенная форма отношений», – поясняет Анастасия.

Настя признаётся, что несмотря на непривычную форму отношений, места для романтики и любви в их жизни достаточно. Двое желанных детей, которые родились за три года отношений, тому доказательство. «Домашние обязанности у нас поделены далеко не 50 на 50. Я делаю по дому намного больше, а в семье соседей, наоборот, весь быт на муже. Но то, что делает Майк, не менее значимо. Майк ни разу за годы отношений не убирался, но я ни разу не выносила мусор, это занятие – мое самое нелюбимое из всех домашних дел. Майк не готовит, но я с трудом припоминаю, где в нашем доме прачечная, так как стирка — обязанность Майка, хотя стирает он три-четыре раза в месяц, а готовлю я каждый день. Поскольку мы в равноправных отношениях, у нас не вызывает проблем высказывать друг другу претензии: я не боюсь, что Майк разозлится и не купит мне обещанные духи. Пример надуманный, у нас разные бюджеты. Те не шведские знакомые, кто знает про подписанный договор, часто обвиняют меня в меркантильности, дескать, любовь-то с интересом. Мне кажется, что у нас как раз всё честно и никакого скрытого интереса, нас держит вместе не страх остаться без штанов при расставании, не желание нажиться за счёт другого, обобрать и использовать. Даже не страх остаться одному или одной. Мы вместе, потому что нам нравится и потому что у нас одинаковое видение семьи и будущего».

Пример Анастасии положительный. В целом, раньше тридцати лет семью в Швеции, в основном, не создают. А многие шведки впервые становятся матерями лишь к сорока годам. При этом, не зависимо от формы семейного союза, в центре всегда остается ребенок, что закреплено на законодательном уровне. Например, отпуск по уходу за новорожденным предоставляется не только матери, но и отцу, а за непослушание ударить или даже шлепнуть ребенка не имеют права, это строго карается.