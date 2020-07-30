Двое умерших от COVID и 98 новых заболевших на Кубани за сутки

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30 июля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За минувшие сутки, 29 июля, в России зафиксированы 5 509 новых случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах страны. Об этом сообщает центр мониторинга ситуации с коронавирусом. При этом на Краснодарский край приходится 98 новых заболевших, на Ростовскую область – 134, на республику Адыгея – 35. Нулевой прирост показала только Чукотка. На втором месте оказались Карачаево-Черкессия и Московская область, показавшие наименьший суточный прирост – 0,2%.

Минздрав Краснодарского края уточняет, что возраст заболевших (63 женщины и 35 мужчин) варьируется от 2 до 84 лет. Больше всего заболевших традиционно приходится на Краснодар – 21 человек. Ещё 15 случаев выявили в Сочи, 9 – в Белореченском районе, по 5 – в Северском и Тихорецком районах, 4 – в Курганинском. На остальные районы и муниципалитеты приходиться по 3 и менее заболевших. Среди новых больных – восемь детей. Пятеро из них – в Краснодаре (от 2 до 10 лет), двое – в Белореченском районе (6 и 17 лет), один – в Крымском (3 года).

В тяжёлом состоянии остаются в регионе 25 пациентов. Один находится на ЭКМО, остальные – на аппаратах ИВЛ. 9 человек остаются в обсерваторах.

Сутки унесли жизни 129 жителей страны. Из них: 2 – на Кубани, 4 – в Ростовской области. С начала пандемии в стране умерли от коронавирусной инфекции 13 802 человека. В Краснодарском крае – 110 человек.

Выписаны выздоровевшими за 29 июля 9 322 человека. 82 из них – в Краснодарском крае, 11 – в Адыгее, 146 – в Ростовской области. В кубанском минздраве добавили, что число выздоровевших в регионе перевалило за семь тысяч человек, что составляет порядка 85% от общего числа заболевших.