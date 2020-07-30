Депутат МГД Татьяна Батышева: Внимание к развитию детского туризма должно быть особым

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30 июля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Общенациональный Союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и комитет по туризму города Москвы заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены уделить особое внимание цифровизации туризма, а также развитию детского и семейного отдыха.

Депутат Московской городской думы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева в беседе с журналистами «АиФ» пояснила, в чем состоит специфика детского туризма и каково должно быть правовое регулирование в данной сфере.

По ее словам, детский туризм требует особого внимания и особой ответственности от всех, кто вовлечен в эту сферу деятельности.

«Ребёнок - это турист с совершенно особыми ограничениями и потребностями; для детей поэтому требуются особые условия на транспорте и при размещении, отдельное внимание к содержанию туристического продукта, тщательное отношение к безопасности и факторам здоровья. Именно поэтому сделать отдых ребёнка насыщенным и полезным значительно сложнее, чем для взрослых», - сказала, в частности, Татьяна Батышева.

Она подчеркнула, что также следует помнить, что в России детский туризм имеет статус социально значимого и регламентируется разнообразными нормативно-правовыми актами на федеральном и региональном уровнях, поэтому внимание власти к этой сфере должно быть особым.

По словам Татьяны Батышевой, за последнее десятилетие произошло существенное изменение структуры спроса на детский отдых.

«Внедряются новые форматы — такие, например, как действующий в столице образовательно-туристический проект «Город открытий» или разработанный специальным комитетом по детскому туризму ОСИГ проект «Живые уроки», - добавила Татьяна Батышева.

«Развивать инновационные проекты на стыке туризма и образования, разрабатывать меры повышения инвестиционной привлекательности внутреннего туризма сейчас самое время - с этим согласны и городские власти, и представители индустрии», - подытожила Татьяна Батышева.