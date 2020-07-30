Захар Прилепин рассказал челябинским журналистам о новой книге и идеях

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Известный российский писатель, публицист, общественный деятель Захар Прилепин вместе со своими коллегами по партийным делам Николаем Новичковым и Дмитрием Довбня стали гостями программы «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс».

Встреча состоялась сегодня, 30 июля, в Челябинской областной научной библиотеке. Напомним, это уже второй визит Прилепина и Новичкова в Челябинск этим летом. Дело в том, что писатель намерен принять участие в выборах в местный парламент, которые состоятся с 11 по 13 сентября. Партия «За правду» сумела пройти регистрацию, помимо нее на выборах будут представлены кандидаты от еще 8 избирательных объединений («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия роста» и «Партия пенсионеров».

Захар Прилепин подчеркнул, что в Челябинске бывает достаточно часто, так как последние десять лет принимал участие в литературных встречах, организованных на базе 31-го лицея.

Рассказывая о своей партии, гости еще раз напомнили, что «За правду» — это синтез правых и левых идей. «Мы пишущие и думающие люди, мы сами собрались и разработали программу партии, никто за нас ее не писал», — отметил Захар Прилепин.

Между тем, ранее Николай Новичков в дискуссии на «Сигарном клубе» согласился с мнениями экспертов о том, что программа партии написана «на коленке». «Та программа, которая сейчас опубликована, принималась на съезде партии 1 февраля, действительно, она писалась «на коленке», потому что нужно было быстро провести этот съезд, приступить к регистрации, — говорил Николай Новичков. — Только что лидер нашей партии закончил работать над новой программой на 2020 год, на ее основе будет построена предвыборная компания регионального отделения».

На встрече в «Большой редакции» представители партии «За правду» предложили выступить с инициативой по открытию миллионного счета на каждого новорожденного.

«Миллион – это та сумма, которая должна быть на банковском счету каждого нового россиянина», — считает Захар Прилепин.

Писатель также ответил на вопросы редакторов ведущих СМИ Челябинской области и вопросы зрителей. Он рассказал о своей новой книге. Осенью этого года выйдет «Ополченский романс» — это 14 историй о конфликте на Донбассе, а также новое издание романа «Обитель» в кино-обложке.