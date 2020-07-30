Названы победители премии RT для военкоров из России, Сирии и Индии

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30 июля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: тетрадь и ручка, pixabay.com

Военкоры из России, Сирии и Индии получили награды Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020 - ежегодной международной премии RT, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

Победителями в этом году стали:

1. «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео» — Мохамед Али (Сирия), «В Идлибе началось перемирие».

2. «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео» — Александр Коневич (Россия), «Российские военные в Сирии».

3. «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст» — Ручи Кумар (Индия), «Почему Иран массово депортирует афганских беженцев».

«Наша премия отмечает труд военкоров, которые каждый год ездят в горячие точки с камерой и микрофоном. Их работа не остановилась даже во время глобальной эпидемии коронавируса», - поблагодарила всех участников заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

В состав жюри Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2020 вошли военный корреспондент, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине трёх телевизионных премий ТЭФИ, Евгений Поддубный, военкор RT Мурад Газдиев, а также журналисты из зарубежных и российских СМИ.