Коронавирус 30 июля: Путин не исключает второй волны пандемии, в Европе думают о повторном закрытии границ

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 30 июля число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн человек. Выздоровели 10 681 250, погибли 670 382 человека. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– Владимир Путин не исключает второй волный пандемии в России. Об том он рассказал в ходе видеосовещания. «В целом, мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии. Вместе с тем хочу сразу сказать, что ситуация остается сложной и может качнуться в любую сторону». Президент отметил, что поводов расслабиться и забыть рекомендации врачей нет, поскольку чрезмерная поспешность чревата повторным ростом числа заболевших.

– Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9% патогенов – в течение 72 часов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования провели в центре «Вектор».

– Первая российская вакцина против коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре им. Гамалеи, может поступить в оборот уже во второй половине августа. По данным «Интерфакса», вакцину зарегистрируют уже 10-12 августа, после этого в течение недели Росдравнадзор проверит новый препарат. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев убежден, что РФ по запуску вакцины опередит остальные страны.

– С началом учебного года и возвращением в мегаполисы иностранных студентов количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией может существенно вырасти. Об этом заявил «Известиям» проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков. По прогнозам экспертов СПбПУ, сделанным с помощью методов математического моделирования, число инфицированных в Москве и Санкт-Петербурге в период с 10 по 14 сентября может вырасти на 15–20%.

– В Европе думают о закрытии границ из-за роста новых случаев ззаражения коронавирусом. Однако министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что этого надо постараться избежать любыми способами. Он также заявил, что не хотел бы повторно вводить локдаун в стране, но битва с вирусом, по его словам, еще далека от завершения.

– Ученые в Германии считают, что вакцина против Covid-19 не появится до середины будущего года. Напомним, страна считается одной из наиболее успешно справившейся с эпидемией. Однако министр здравоохранения Йенс Шпан сказал, что очень обеспокоен ситуацией последних дней, когда статистика заражаемости вновь пошла резко вверх.

– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в новой вспышке эпидемии в Европе может быть виновата молодежь, не соблюдающая правила социального дистанцирования и стремящаяся жить прежней жизнью. Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге заявил, что власти стран мира обязаны четче заявить о своих рекомендациях. «Все большее число стран переживает локальные вспышки и рост заболеваемости. Нам известно, что это произошло из-за того, что люди меняют свое поведение. Органы здравоохранения разных стран сообщают нам о том, что особенно много заражений – среди молодых людей. Так что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью», – отметил он.