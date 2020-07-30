В России предложили существенно увеличить пособие по безработице
30 июля 2020, 07:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
В России заговорили о возможном увеличении пособия по безработице. Ведутся разговоры о том, чтобы увеличить нынешнюю сумму выплат в несколько раз.
Предполагается, что сумму выплат по безработице могут увеличить до размеров МРОТ в конкретном регионе. Минимальный размер пособия может быть приравнен к размеру прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года. Что касается максимального размера, то он в таком случае окажется сравним со средней зарплатой в регионе. Отмечается, что выплата должна составлять не менее половины утраченного заработка.
В Минтруде пообещали изучить предложение. Но напомнили, что в этом году размер пособия уже был увеличен.
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