В России предложили существенно увеличить пособие по безработице

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30 июля 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Деньги. Фото: pixabay.com

В России заговорили о возможном увеличении пособия по безработице. Ведутся разговоры о том, чтобы увеличить нынешнюю сумму выплат в несколько раз.

Предполагается, что сумму выплат по безработице могут увеличить до размеров МРОТ в конкретном регионе. Минимальный размер пособия может быть приравнен к размеру прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года. Что касается максимального размера, то он в таком случае окажется сравним со средней зарплатой в регионе. Отмечается, что выплата должна составлять не менее половины утраченного заработка.

В Минтруде пообещали изучить предложение. Но напомнили, что в этом году размер пособия уже был увеличен.