В Челябинской области стартовал конкурс на гранты от губернатора

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29 июля 2020, 23:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На них смогут претендовать не только некоммерческие организации, но и инициативные группы для реализации социально значимых проектов.

По словам Дмитрия Семенова, начальника управления общественных связей правительства Челябинской области, на Южном Урале около 300 тысяч некоммерческих организаций, из них активных — порядка 600. Многие из них могут принять участие в новом грантовом конкурсе, который в этом году организован по принципу работы Фонда президентских грантов.

Директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров рассказал, что решение практически полностью скопировать положение Фонда президентских грантов с учетом региональной специфики принадлежит главе области Алексею Текслеру.

«Основные отличия нашего конкурса от федерального заключаются в следующем: предоставление грантов физическим лицам и организациям, с момента регистрации которых прошло менее 6 месяцев, большее количество направлений. Поручение Президента РФ о предоставление грантов по модели федерального фонда максимально близко реализовано только в Челябинской области», — отметил он.

На пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» Дмитрий Семенов пояснил, что губернаторские гранты будут предоставляться по принципу одного окна. Новый конкурс призван упростить процесс получения грантов, ранее на пути представителей некоммерческих организаций возникало много бюрократических проволочек.

Оператором конкурса выступает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала. На реализацию этих проектов из бюджета области будет выделено около 100 миллионов рублей.