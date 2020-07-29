В Латвии обнаружили самую большую в ЕС голову Ленина

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29 июля 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В 1970 году в небольшом местечке Алуксне (Латвия) был установлен памятник Ленину. Вернее, гранитная голова. Как оказалось, Алуксненская голова Ленина самая большая в Европе.

Гранитная голова Владимира Ильича имеет высоту 3, 5 метра и весит около 20 тонн.

В середине 1990-х было принято решение в рамках декокоммунизации голову Ленина перевезти под Алуксне, в Зелтини – на территории бывшей советской военной базы, где находились ракеты, нацеленные на страны НАТО.

Гранитная голова Ленина долгое время привлекала туристов: поток желающих увидеть монумент, к счастью местных жителей, не иссякал. А там, где туристы, то там и деньги. Таким образом Владимир Ильич «кормил» местное население. До сих пор жители шутят, что в Зелтини расположена единственная площадь Ленина в Латвии.