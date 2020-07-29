Для спасенного тигра из приюта Карена Даллакяна хотят построить бассейн

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29 июля 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото Гранада Пресс

Амурский тигр Гектор, как и многие другие жители приюта «Спаси меня» Карена Даллакяна, пострадал от человеческой жестокости. У тигра повреждены задние лапы и позвоночник. Для реабилитации животному нужен бассейн. Его в приюте задумали сделать в новом вольере, который будет более просторным и теплым.

Год назад пьяный посетитель передвижного зоопарка в Оренбургской области хотел украсть двухмесячного тигренка. Он тянул его за задние лапки между прутьями клетки. За тигренка затупилась мама — она отпугнула негодяя, поранив ему руку. Гектор получил серьезные травмы, он навсегда останется инвалидом. 29 июля, в Международный день тигра, президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян обратился ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в строительстве вольера.

«Мы его выходили, он начал нормально двигаться, купировали боль. — рассказывает Карен Даллакян. — У Гектора дефект позвоночника, атрофия мышц задних лап. Единственная реабилитация — это плавание. Мы решили перестроить его вольер, сделав его более просторным и разместив в нем бассейн. Строительство вольера обойдется нам примерно в миллион рублей, это очень большая сумма для нас. Я обращаюсь за помощью ко всем, кто может помочь нам со стройматериалами, их оплатой, участием в строительстве. Это будет ваш вклад в спасении тотемного животного — амурского тигра, которых в природе осталось не более 600».

Карен Даллакян рассказал, что в приют уже доставили профнастил для крыши вольера. Новый дом Гектора будет защищен от сквозняков за счет сруба, в нем будет сделан участок с теплым полом, ведь животное живет в открытом вольере даже зимой.

Если вы готовы помочь, то список необходимых стройматериалов можно узнать по номеру телефона 8-908-078-88-28.