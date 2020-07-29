В Ульяновском заксобрании намеки на крепкую мужскую дружбу закончились не менее серьезной дракой

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29 июля 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

На заседании законодательного собрания Ульяновской области в неравном бою сошлись депутаты от КПРФ и представители Единой России. И, как оказалось, политические разногласия тут совершенно ни при чем.

Причина драки — оскорбительный плакат, намекающий на крепкую мужскую дружбу местного губернатора и единоросса Сергея Морозова и зампредседателя заксобрания региона Максима Сурайкина - тоже коммуниста, но из конкурирующей партии "Коммунисты России". Неудачно пошутили именно члены КПРФ, ну а единороссы вступились за честь своего губернатора.

Первым отреагировал председатель бюджетного комитета Александр Чепухин и замахнулся на Айрата Гибатдинова. Тут же «атаку» на вице-спикера отразил его однопартиец. В итоге в драку вступили несколько депутатов, в том числе председатель комитета по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды Вячеслав Ковель.

Надо сказать, что один из "голубков" Максим Сурайкин все время стоял рядом, но в потасовку не вмешивался.