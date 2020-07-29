Ставропольский мещанин в питерском дворянстве

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29 июля 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Виталий Юрьевич Морозов, врио ректора питерского аграрного университета

Министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев недавно назначил Виталия Юрьевича Морозова, ветеринара из Ставрополя, врио ректора питерского аграрного университета. Теперь стало ясно, что это «было не просто преступлением. Это, как говорил Уинстон Черчилль, было «хуже. Это было ошибкой».

На официальном фото врио ректора питерской «аграрки» Морозов Виталий Юрьевич, ветеринар, казак лихой. Поступь, разворот плеч, мудрые заплешины, ленинская улыбка. Красавец! О таком ректоре студентки мечтают. Но, видимо, пока похожий на него человек фотографируется с закрытым ртом. Как только откроет – святых выноси:

- Сергей Петровича сейчас срочно найдите! Ногами! Да не к нам! (повышает тембр) Идите! Идите! Накосячили здесь все! Он вам все объяснит! (слабенькая нецензурная брань. Запись имеется в редакции.) Она начальник отдела кадров, пусть … с этим! Она разместила объявление. У прокуратуры к ней вопросы! Если у меня вопросы появляются ... у кого чего спросить, - говорит голосом, похожим на голос Виталия Юрьевича какой-то «пранкер».

Но подумаешь, кто-то похожий матом не ругается, но разговаривает. Эка невидаль. Будущие аграрники еще не так говорить умеют. На селе без трихвата в перехлест никакое зерно не вызреет! То есть, не умеем работать головой – работаем ртом. Но мы, конечно, не верим, что это говорит ветеринар-ректор! Господин Морозов призван сеять разумное, доброе, вечное, а не матерится на несчастного начальника отдела кадров! Хотя похожих записей становится всё больше, видимо, подражатели почувствовали добычу. Но если на долю секунды предположить, что врио ректора государственного вуза действительно так разговаривает с сотрудниками, с подчиненными, с женщиной старше его, то…

А еще Виталий Юрьевич очень чувствительный человек! Так беспокоится о престиже университета, что, как говорили в кино, кушать не может. Ирина Трушкина, доцент «агроуниверситета», в возрожденном «Сельском часе» у Игоря Абакумова, рассказала о сокращении более 50 ставок преподавателей. И товарища Морозова чуть не схватил товарищ карачун. Вот что пишут в исковом заявлении юристы Морозова: « распространение ответчиком сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутациию Морозова В.Ю., моральный вред, выразившийся в ухудшении самочувствия, душевных волнениях и переживаниях, потребовавших обращения за соответствующей медицинской помощью».

Чтобы не причинять излишних душевных волнений врио ректора, мы продолжим наше расследование, скажем, завтра…