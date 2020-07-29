Обещания индексации пенсий оказались нежизнеспособными

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

С 1 августа работающие пенсионеры в нашей стране получат повышенные пенсии. При этом прибавку можно будут получить только после увольнения. Ощутимую индексацию смогут почувствовать лишь официально неработающие пенсионеры.



После 2014 года российское правительство вынуждено было искать новые источники пополнения бюджета. Одним из них стал отказ от полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2016 года данная категория работников получает только страховую часть и фиксированную выплату.



Несправедливое отношение государства по отношению к работающим пенсионерам тянется с советского времени. При этом они по-прежнему делают взносы в Пенсионный фонд и повышают ВВП государства. Пенсионеры подрывают своё здоровье, продолжая работать не за самую высокую зарплату.



В этом году для работающих пенсионеров стоило бы сделать полноценную индексацию, считают эксперты. Данная категория людей подвержена большим рискам заражения коронавирусом. Но государство готово оказывать поддержку сугубо казёнными способами: отправлять работающих пенсионеров на больничный, отказываясь добавить деньги к пенсиям, к примеру, на лекарства.



Пенсионный фонд, выполняет минимальные обещания. После подъёма пенсионного возраста ощутимого роста пенсий не произошло, несмотря на то, что количество работающих граждан увеличилось на несколько миллионов человек.



