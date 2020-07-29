«Ни за что!» Известный иммунолог и академик РАН заявил, что не будет делать прививку от коронавируса

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29 июля 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что не будет делать прививку от коронавируса.

В интервью Общественной службе новостей ученый разъяснил причину своего категорического отказа от вакцинации.«Нет, ни за что! О вакцинации пока не может быть и речи. Должны быть получены совершенно точные данные о том, что эта вакцина, во-первых, эффективна, во-вторых − безопасна. И, в конце концов, надо определить продолжительность иммунитета. Пока таких данных нет, призывать к вакцинации неправильно», − подчеркнул вирусолог.

По его словам, всерьез о прививках от коронавируса можно говорить только через несколько лет. Если разработка и испытания вакцины пройдут успешно, то, вполне вероятно, препарат будет готов к концу 2021 года. А возможно и позже, убежден Зверев. «Инфекция не такая страшная, чтобы пороть горячку. Смертность невысокая. Мне кажется, ситуация с вакцинацией уже переходит в политическую плоскость и не имеет отношения к самой борьбе с коронавирусом», − подытожил академик.