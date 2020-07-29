Более 300 организаций стали участниками первого Всероссийского конкурса волонтёрских центров

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29 июля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскультпроект

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Завершился приём заявок на участие в первом Всероссийском конкурсе волонтёрских центров в сфере культуры, который проводит Минкультуры России, Роскультпроект и Ассоциация волонтёрских центров.

«Поступило 336 заявок из 70 регионов. Участники представят уникальные концепции развития волонтерских центров на 2020 год, – отметила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. – К отбору допущено 180 заявок. Теперь экспертная комиссия приступает к оценке материалов. Затем кандидаты представят свои идеи на очном этапе защиты презентаций».

Победителями конкурса станут 10 волонтёрских центров. Каждый получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей.

Такой конкурс поможет реализовать полезные инициативы, а также найти новые методы взаимодействия волонтёрских учреждений.

Участниками отбора стали некоммерческие и образовательные организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры, а также учреждения, при которых созданы волонтёрские центры.

Всероссийский конкурс волонтёрских центров в сфере культуры проводится впервые. Он реализуется в рамках программы «Волонтёры культуры» нацпроекта «Культура». Всего до 2024 года в программе «Волонтёры культуры» примут участие более 100 тысяч добровольцев.