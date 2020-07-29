Адлерский райсуд закрыли на карантин из-за COVID-19 у одного из сотрудников

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29 июля 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: Sochi24.tv

Сегодня, 29 июля, приостановил работу Адлерский районный суд. Он закрылся на 14 дней из-за положительного теста на коронавирус у помощника одного из судий. Каким образом и где мог заразиться опасной инфекцией служитель закона, пока не сообщается. Однако известно, что все его коллеги – работники суда отправлены на самоизоляцию.

В связи с этим, как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, с 29 июля 2020 года по 12 августа 2020 года будут рассматриваться только безотлагательные дела. Кроме того, как уточнили в пресс-службе краевого суда, с 29 июля по 5 августа обязанности судий Адлерского райсуда возложены на Хостинский районный суда, а с 6 по 12 августа их будут выполнять сотрудники Центрального районного суда.

– Личный прием граждан в Адлерском райсуде приостановлен, документы рекомендуется подавать посредством почтовой связи, – добавили в краевом суде.