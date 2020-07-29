Латвийский блогер предстала в образе памятника Свободы

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29 июля 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвийский блогер Яна Брук предстала в образе символа страны – Милды (памятник Свободы). На снимках, разумеется. Своим перевоплощением Яна очень заинтересовала журналистов… Памятник Свободы, уточним, является святыней Латвии.

Сама блогер заявила, что давно хотела это сделать! Даже искала художника по боди-арту, фотографа.

«Если честно, это лишь одна из моих суперкрутых идей! От меня можно и нужно ждать чего-то крутого, смелого, свежего. Мы живем в свободной стране и за творчество у нас не сажают. Я не издеваюсь над Милдой, я сделала ее ближе к народу. Моя работа должна улыбнуть людей, а не оскорблять. Кстати, кто-то когда-нибудь задумывался, почему Милда? Почему эту женщину, девушку на памятнике зовут Милда, а не Зане, не Яна, не Мария? Ведь варианты могли быть разные. Почему я решила изобразить Милду такой? Я считаю, что Милда свободная! Так же, как и мы! Она свободно может провести свой выходной, гуляя по своему городу и улыбаясь прохожим. Она свободна от всех стереотипов!»

Да уж… кто во что горазд!