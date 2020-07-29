Пострадавшая от супруга-тирана Маргарита Грачева собирается замуж

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Фото: Instagram

Ставшая жертвой домашнего насилия Маргарита Грачева рассказала, что в сентябре выходит замуж во второй раз, а сейчас идет активная подготовка к свадьбе.

Имя своего будущего супруга Маргарита не раскрыла. В комментариях подписчики искренне порадовались за девушку, пожелав ей счастливого брака.

"Да, в сентябре я выхожу замуж и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помещает)", - написала Маргарита Грачева в Instagram.

Напомним, в декабре 2017 года Маргариту лишил кистей рук собственный муж. После нападения супруга одну кисть девушки удалось спасти и пришить, а вместо второй ей установили бионический протез.