Захар Прилепин ответит на вопросы южноуральцев

Аргументы Недели → Общество

29 июля 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Завтра, 30 июня, известный писатель, публицист, общественный деятель Захар Прилепин в прямом эфире ответит на вопросы южнуральцев.

Захар Прилепин станет гостем программы «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». Редактора ведущих изданий Челябинской области будут задавать ему вопросы в прямом эфире. Зрители тоже смогут это сделать, написав комментарии в социальных сетях групп «Южноуральская панорама», «Вечерний Челябинск», «Московский комсомолец»-Челябинск, «Губерния», «Миасский рабочий», «Копейский рабочий», «Полит74», «ЧелябинскСегодня». Прямая трансляция начнется в 10.00 по местному времени на ютуб-канале медиаходинга «Гранада Пресс».

Отметим, что это уже второй визит писателя в Челябинск в этом году. Дело в том, что писатель возглавляет список партии «За правду» в Законодательное Собрание Челябинской области. Выборы парламентариев пройдут с 11 по 13 сентяюря этого года.