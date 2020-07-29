Волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» наградили за работу в «красной зоне»

Аргументы Недели → Общество

29 июля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре наградили активистов «Молодой Гвардии Единой России» за работу в «красной зоне» во время карантина. Чествование студентов-медиков и волонтёров, которые работали с больными коронавирусом в Краснодарском крае, состоялось 28 июля на территории ТЦ «Центр города».

Председатель Координационного совета Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Денис Давыдов совместно с руководителем регионального штаба МГЕР Сергеем Алфёровым вручили молодогвардейцам специальные награды «Герой нашего времени». Кроме того, для ребят организовали неформальную досуговую зону и турнир по картингу.

Для каждого из волонтеров прийти на помощь — это призвание. У каждого из них был свой фронт работы: одни помогали врачам и медперсоналу и администрации больниц: ставили катетеры, капельницы, делали уколы, работали в процедурном кабинете, выполняли все обязанности медсестёр, помогали врачам в ординаторской, меняли постельное бельё, кормили пациентов, а также работали на горячей телефонной линии.

Другие волонтеры работали с нуждающимся вне медучреждений: передавали продуктовые наборы одиноким и пожилым людям, доставляли лекарства, собирали комплекты средств индивидуальной защиты, помогали многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Подобные благотворительные акции проходили во всех районах края.

Кроме того, ребята дежурили в волонтерском центре «Молодой Гвардии Единой России». В условиях, когда многие семьи находились на самоизоляции, в волонтерский центр поступало большое количество обращений. Такая поддержка была особенно ценна и востребована в период карантина.

По словам лидера молодогвардейцев Кубани Сергея Алфёрова, все ребята с первого дня в «красной зоне» осознавали свою ответственность и были готовы к тяжелой работе, это настоящие герои.

— Когда из-за пандемии коронавируса больницы Кубани столкнулись с нехваткой персонала, на помощь пришли наши волонтеры. Свое личное время эти ребята решили посвятить помощи тем, кто особенно в ней

нуждался. Нагрузка на медперсонал в «красной зоне» велика. Знаю, что медики благодарны волонтерам за любую помощь. Ребята занимались уборкой территории, оформлением статистики заболевших, стиркой и химической обработкой одежды врачей и пациентов из «красной зоны» в прачечной — и таким образом разгружали медперсонал от этих второстепенных обязанностей. Уверен, что такой опыт не пройдет для вас бесследно. Это большое счастье: видеть, что ты нужен, и делать полезное дело, — отметил Сергей Алфёров.

За время карантина в региональный штаб МГЕР приходили разные просьбы о помощи. Просили погулять с собакой, доставить продукты или медикаменты, помочь с мелким ремонтом. На каждый звонок ребята незамедлительно реагировали.

Напомним, в период режима самоизоляции и после него кубанские волонтеры-молодогвардейцы передавали продуктовые наборы одиноким и пожилым кубанцам, доставляли лекарства, собирали комплекты средств индивидуальной защиты, помогали многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.