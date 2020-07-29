Молодежь распространяет коронавирус. Новые локальные вспышки COVID-19 фиксируются по всему миру

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29 июля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Независимая газета

Pixabay

18 июля в мире было зафиксировано 260 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Это рекорд суточного прироста с начала пандемии. Результаты новых исследований говорят о том, что в распространении вируса большую роль играют молодые бессимптомные носители.

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о необычном случае, когда женщина, которая была бессимптомным носителем COVID-19, заразила 71 человека, проведя всего несколько минут в лифте своего дома в Китае. В марте она вернулась в КНР из США и сделала тест на коронавирус – отрицательный. Однако она решила соблюдать карантин и утверждает, что за две недели только один раз проехала в лифте.

Японские ученые из Киотского университета также недавно провели исследование, в ходе которого проследили цепочки более 3 тысяч случаев заражения. Специалистам удалось идентифицировать 22 человека, которые, вероятнее всего, стали первоначальными источниками распространения инфекции. Каждый второй из них был в возрасте от 20 до 39 лет. Это вызвало у ученых удивление, поскольку большинство случаев заражения, зафиксированных в Японии в конкретный период, пришлось на пациентов в возрасте 50–70 лет.

Получается, что молодые люди, сами того не осознавая, становятся главными переносчиками вируса. Один из авторов исследования, доцент кафедры вирусологии Киотского университета Юки Фурусе отмечает, что у молодых людей болезнь зачастую протекает в легкой форме и они не осознают, что могут заразить других. Профессор вирусологии Университета Тохоку (Япония) Хитоси Ошитани также допускает, что представители молодого поколения считают себя менее подверженными риску, вследствие этого они более мобильны и у них больше шансов оказаться в контакте с источником инфекции.

Анализ данных, собранных в американском городе Сиэтле, показал, что половина новых случаев заражения коронавирусом приходится на людей в возрасте от 20 до 30 лет. А по последним данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, почти 70% жителей США с подтвержденным диагнозом COVID-19 были моложе 60 лет.

Пока что большинство специалистов придерживаются мнения, что риск заражения от больного с явными признаками коронавируса выше, чем от носителя инфекции, у которого их нет. Что же делать? Соблюдать меры предосторожности. Например, в некоторых регионах, где недавно были зафиксированы новые вспышки коронавируса, например в Австралии, власти лишь совсем недавно обязали жителей носить маски в общественных местах. Согласно одному из исследований, ношение масок снижает шанс заразиться на 40%.Всемирная организация здравоохранения также обновила рекомендации по ношению защитных масок и теперь советует надевать их в общественных местах и закрытых помещениях, где трудно обеспечить социальную дистанцию.