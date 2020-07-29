Танцы, песни и миллионы просмотров: учителя покоряют TikTok

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

TikTok – это новомодная платформа, на которой пользователи публикуют небольшие вертикальные ролики длиной 15 секунд, многие из которых набирают миллионы просмотров. В основном это музыкальные клипы, комедийные скетчи, танцы, реакции на тренды. Но недавно в социальной сети появились ролики от учителей.

Одним из первых «в тренде» оказался 69-летний физик и кандидат технических наук из Санкт-Петербурга, экс-профессор СПбГУ, репетитор Николай Милованов. За месяц с небольшим он собрал почти миллион лайков. «Почему изучать физику в TikTok – круто? Это возможность показать ребятам, что получать новые знания не скучно. Хотя речь, скорее, идет не о серьезном изучении физики, а о приглашении к процессу познания, – рассказал Николай Милованов журналистам. – Ученикам моя работа нравится, они обычно говорят, что это полезно и интересно. Коллеги? Вы знаете, кто-то восхищается, кто-то нет. Но, честно говоря, это меня не волнует. Важна реакция аудитории».

Также в TikTok можно найти огромное количество околообразовательного контента. Есть студенты и репетиторы, которые так новых клиентов, но есть и учителя-блогеры, которые работают в школе. К примеру, преподаватель английского языка из Белгорода Андрей Федотов. Он снимает танцевальные и пародийные ролики на школьные темы вместе со своими учениками-старшеклассниками. Самое популярное видео набрало в разных соцсетях уже более семи миллионов просмотров.

«Мы научились находить что-то интересное даже в повседневной школьной рутине, – рассказал он журналистам. – Это помогает мне не перегорать как педагогу, быть с детьми на одной волне. Да, сначала были косые взгляды. С недавних пор за представителями образования закреплено повышенное внимание. Но, просмотрев наш контент, вы поймете, все ролики и тексты совершенно безобидны.

Андрей Федотов берется снимать и рекламные ролики: «Будучи учителем, беру лишь около 5% всех поступающих заказов. Да, заработок на моих соцсетях превышает школьную зарплату, но это не мешает мне выполнять свою работу качественно. Для меня школа и блог – один огромный рабочий проект. Без школы не было бы моего тематического блога, а без блога – таких взаимоотношений с учениками.

Любовь Гараз проработала в школе почти 30 лет. Стала звездой этой весной, когда дети стали массово учиться на удаленке. Она всю жизнь опасалась интернета, а тут из-за карантина пришлось погрузиться в него с головой. Со съемками ей помогают сыновья: младший предлагает молодежную музыку и расшифровывает сленг. Старший придумывает сценарии роликов. Самое популярное видео – рэп на тему ЕГЭ по русскому языку.

Эксперты считают, что такой тренд – скорее положительный. Важно, чтобы ребята знали: в интернете есть их учителя, которые несут разумный, интересный и полезный контент. Важно помнить. что есть некие «красные линии», переступать за которые он не имеет права. Учитель всегда должен оставаться примером для своих учеников.