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Никонов назвал важнейший закон, принятый весной в сфере образования

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Никонов назвал важнейший закон, принятый весной в сфере образования
Вячеслав Никонов. Фото: сайт ГД.

Важнейшим документом, принятым Госдумой, стали изменения в закон об образовании.

Об этом заявил председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Парламентарий отметил, что закон «возвращает в наши школы воспитательный процесс», поскольку вводит воспитание учащихся в школьные образовательные программы в виде отдельных программ воспитания и календарных планов.

«Кроме того, документ уточняет само определение воспитательного процесса – теперь в него включены формирование «чувства патриотизма и гражданственности», уважения к закону, «человеку труда и старшему поколению», «к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества», – сказал Никонов.

ДВа

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