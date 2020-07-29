Никонов назвал важнейший закон, принятый весной в сфере образования

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29 июля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Никонов. Фото: сайт ГД.

Важнейшим документом, принятым Госдумой, стали изменения в закон об образовании.

Об этом заявил председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Парламентарий отметил, что закон «возвращает в наши школы воспитательный процесс», поскольку вводит воспитание учащихся в школьные образовательные программы в виде отдельных программ воспитания и календарных планов.

«Кроме того, документ уточняет само определение воспитательного процесса – теперь в него включены формирование «чувства патриотизма и гражданственности», уважения к закону, «человеку труда и старшему поколению», «к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества», – сказал Никонов.