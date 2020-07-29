Мёртвая русская провинция

Понятно, что всё зависит от властей на местах, но… Это же не какое-то там Заполярье или Забайкалье. Тут до Москвы всего-то пара часов езды. Но такое впечатление, что жизнь покинула эти места.

1. С чего начинается любой русский провинциальный городок или посёлок городского типа? И что является его главной архитектурной доминантой? Разумеется, памятник Ильичу. Сколько их всего по стране, и не сосчитать. Ну и Пятёрочка+Магнит тут же рядом.

2. Исторический центр (если так можно выразиться) — это и вот такие кое-как сохранившиеся торговые ряды многозначительными современными вывесками. Однако по ощущениям, жизни здесь давно никакой нет. Если не считать новомодные урбанистические включения в виде фонарей и скамеек.

3. Ещё одни торговые ряды. По примеру Собянина здесь тоже решили переложить бордюры возле клумбы. Но что-то мне подсказывает — вливать бюджетные деньги следует отнюдь не в это.

4. Когда-то красивое здание школы, а теперь заброшка. Почему — непонятно. Самый центр поселения, дом очень большой и явно не разваливающийся.

5.

6. Немалое количество жилых строений также заколочено и брошено.

7. Есть тут и храмы. Например, Троицкая церковь, худо-бедно сохранившаяся и действующая.

8. А вот Ильинская церковь мертва.

9. Как и располагающаяся рядом водонапорная башня со съезжающей и грозящей обрушиться шапкой.

10. Вознесенский храм смотрится довольно любопытно. Часть реанимировали, а вот на колокольне пока ещё буйная колоритная шевелюра.

11. А так выглядит местный детский дом-интернат.

Это Елатьма, посёлок городского типа в Касимовском районе Рязанской области, административный центр Елатомского городского поселения. Конечно, здесь есть заводы (приборный, деревообрабатывающий, маслосырозавод) и другая промышленная инфраструктура. Но при этом ощущение, будто бы смотришь фильм «Жизнь после людей». В том же Муроме такого нет и близко. Удивительно.