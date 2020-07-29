Раймонд Паулс: Все познается в сравнении

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29 июля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Раймонд Паулс, фото: соцсети

Нет особого секрета, что в период коронавируса многие латвийские звезды предпочитали соблюдать изоляцию в своих загородных домах. Не исключение и легенда Латвии - Раймонд Паулс.

Раймонд Вольдемарович не скрывает от СМИ, что он провел период самоизоляции в загородном доме на «Белом озере» (Балтэзерс). Легендарный композитор спокойно относится к тому, что… надо, то значит надо! Ведь в жизни Раймонда Вольдемаровича были и более серьезные ситуации…

«Это было осенью 1944 года, когда из Риги уходили фашисты. Мне тогда было лет девять… Жил тогда с мамой, сестрой, отцом в Риге. Были частые бомбежки…Рядом находился аэропорт, важный объект стратегический. Сейчас могу сказать, что это советские самолеты бомбили аэропорт, но и нам доставалось. Как только начиналась бомбежка, то мы бежали прятаться в землянку около дома… И ночью в одном белье, и днем. Было страшно. Так страшно… Все познается в сравнении», - поделился своими воспоминаниями с журналистами Раймонд Паулс.