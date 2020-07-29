Латвия: Тут был Высоцкий

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Российские знаменитости всегда любили Латвию. Покой, свежий воздух, сосны, море. Да и латвийский зритель с удовольствием посещает спектакли, концерты, встречи с актерами. Так было всегда! И в далекие времена Владимира Высоцкого, который очень любил долгие прогулки по Старой Риге. Специально для «Аргументы Недели» воспоминания полковника КГБ ЛССР в отставке.

-Владимир Высоцкий достаточно часто приезжал в Латвию. Это были и гастроли, и отдых. Его контролировали соответствующие органы?

-Когда Высоцкий приезжал в начале 60-х годов с гастролями, то никто за ним не наблюдал. Он был тогда начинающим артистом и большого интереса не представлял. Естественно, любыми приезжими «театральными гастролерами» занимался пятый отдел. Да и театры были известные: имени Пушкина, на Таганке. В любом случае был контроль. Я помню, что Владимир Высоцкий очень любил гостиницу «Метрополь»… В те времена гастроли приезжих театров длились месяц и больше. Ничего дурного сказать о нем не могу: мог спокойно в холле сесть за рояль и сыграть, спеть свои песни. Мог часами ходить по Старой Риге. Видимо, нравился ему наш город.

-Насколько я знаю, Высоцкий и приезжал в Латвию на съемки…

-Да. Это было приблизительно в 64-м году. Съемки проходили в районе Латвии…Айзкраукле. Фильм назывался «На завтрашней улице». Работал и отдыхал: любил кататься на лошадях. В советское время съемки в Латвии были обычным делом. Насколько я знаю, то до сих пор на Рижской киностудии есть контракт, подписанный Высоцким на несколько песен: киностудия Латвии попросила написать его песни для фильма. Я не помню, как называется картина. Но хорошо помню, что уже в 1974 году, когда Высоцкий был в Риге, то написал песни к фильму «Стрелы Робин Гуда». Увы, тогда его баллады не вошли в картину.

-Почему?

-Была получена «бумага» из Москвы, где директору Рижской киностудии г-ну Лепешко советовали не включать песни Владимира Семеновича в картину. Мол, его баллады «чужды для образа героев».

-Видимо, тогда органы серьезно заинтересовались Высоцким?

-Соответствующий интерес к персоне Высоцкого вызывали не только его «острые» песни, но и общение с Мариной Влади. Это же понятно, что любым иностранцем КГБ интересовалось… А тут известная актриса! Да еще и жена популярного и неоднозначного советского актера. Более того, Высоцкий был несколько обижен, что не может воплотить все то, что написал. Открыто. Я помни, что он выступал в клубе Института гражданской авиации в Риге… Народу было очень много, афиш не было… И наблюдателей было предостаточно. А уже когда он приехал в Юрмалу с Мариной Влади и отдыхал в Дубулты, то его «пасли» очень хорошо. Но ничего «запретного» не было.

-Сегодня ходят слухи, что Высоцкий был… агентом КГБ. Что вы об этом знаете?

-Такие документы находятся за «семью печатями». Я слышал такую версию… Мол, был жертвой режима, а работал на органы. Я не склонен так думать. Есть причины: известный актер, которого невозможно было «удержать», человек, который, увы, много употреблял алкоголя и мог сказать то, чего не следовало бы. Да и характер Высоцкого «не сахар» был. Нет. Я не думаю, что он работал. А то, что его контролировали – факт.

-Благодарю.