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В Ростуризме рассказали о ряде дополнительных условий для получения кешбэка за отдых

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростуризме рассказали о ряде дополнительных условий для получения кешбэка за отдых
Паспорт. Фото: pixabay.com

В правительстве пообещали россиянам вернуть часть денег за отдых на российских курортах и назвали ряд пунктов, которые для этого должны быть соблюдены. Однако в Ростуризме сообщили еще о нескольких необходимых для получения кэшбека условиях.

В ведомстве заявили, что желающие получить назад часть затраченных на отдых средств должны не только оплатить поездку при помощи карты Мир, но еще и сделать это одним платежом на сайте гостиницы или туроператора. Наличные платежи или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц не учитываются. Также нужно, чтобы участник программы был зарегистрирован в программе лояльности платежной системы.

АБ

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