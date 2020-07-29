В Ростуризме рассказали о ряде дополнительных условий для получения кешбэка за отдых
29 июля 2020, 13:56[ «Аргументы Недели» ]
В правительстве пообещали россиянам вернуть часть денег за отдых на российских курортах и назвали ряд пунктов, которые для этого должны быть соблюдены. Однако в Ростуризме сообщили еще о нескольких необходимых для получения кэшбека условиях.
В ведомстве заявили, что желающие получить назад часть затраченных на отдых средств должны не только оплатить поездку при помощи карты Мир, но еще и сделать это одним платежом на сайте гостиницы или туроператора. Наличные платежи или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц не учитываются. Также нужно, чтобы участник программы был зарегистрирован в программе лояльности платежной системы.
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