Депутат МГД Орлов отметил особенности туристической привлекательности Москвы

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29 июля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Степан Орлов рассказал в беседе с журналистами «АиФ», что власти Москвы считают туристическую инфраструктуру «настоящим локомотивом для экономики». Каждый год столица принимает более 20 миллионов туристов из регионов, а это примерно 30% от всего туристического потока в стране.

«Что касается городских точек наибольшего притяжения, то это, разумеется, Кремль, а также музеи, выставочные и усадебно-парковые комплексы», - говорит депутат.

Степан Орлов отметил, что Москва максимально дружелюбна к своим гостям – есть доступные гостиницы и заведения общепита, организуются множество бесплатных мероприятий на городских площадях и бульварах.

«Москва, продолжая поддерживать имидж современного многомиллионного мегаполиса, безусловно, привлекает и будет привлекать региональных туристов. Сегодня она входит во все престижные рейтинги самых технологически развитых, безопасных и комфортных городов мира», - сказал Степан Орлов.

Он отметил, что хотя в данный момент упор делается на гостей из других регионов России, развивается и международный туризм. Как только ситуация с коронавирусом разрешится, Москва продолжит принимать «колоссальный зарубежный турпоток».

Как подчеркнул Степан Орлов, столица в полной мере продемонстрировала свое гостеприимство во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, теперь этот уровень не просто поддерживается, а непрерывно растет.

Депутат рассказал, что иностранцам интересны не только «красоты древней столицы», их привлекают и современные решения, так изменившие Москву в последние несколько лет.

«Мы можем вести речь о настоящем прорыве в качестве жизни города, который уверенно встал в ряд «городов будущего», внедрив самые смелые технологии XXI века, сделав их частью повседневной реальности», - добавил Степан Орлов.

Он отметил также, что сейчас упор делается на внутренний туризм, а большинство ограничений уже сняты. В частности, работают кафе и рестораны, гостей принимают парки, музеи.

«Россияне, выбирающие столицу местом проведения отпуска или просто рассматривающие ее в качестве транзитного хаба, сегодня получают от нашего города максимум пользы и удобства, проводя здесь время весьма содержательно и в соответствии с наиболее передовыми мировыми туристическими стандартами», - заключил Степан Орлов.