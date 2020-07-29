Звёздные войны - межгалактическая Вторая Мировая

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29 июля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Многие эксперты утверждают, что знаменитая фэнтези-вселенная "Звёздные войны" напоминает по атмосфере межгалактическую Вторую Мировую войну. Но так ли это? Давайте разберемся поподробнее. Речь пойдет не о Войне Клонов, а именно о событиях Галактической Гражданской войны.

В главных ролях могущественная Империя и храбрые представители Альянса Повстанцев. Обе фракции всеми силами стараются положить конец существованию друг друга. Самой злобной из противоборствующих сил считается несомненно Галактическая империя. Ее бессменный лидер Палпатин стремится к насаждению Нового Порядка во всех областях вселенной. Но самое главное - он старается как можно скорее избавиться от всякого инакомыслия. Ведь инакомыслие и свобода мышления - главные враги любого деспотического государства. Так в чем же здесь сходство с Великой Войной с Третьим Рейхом?

Во-первых, в Империи присутствует ярко выраженная идеология расизма. Если посмотреть более внимательно, то можно обнаружить, что в период Республики большая часть военачальников и флотоводцев состояла из представителей разных цивилизаций, не говоря уже о Совете Джедаев. Выходцы из сотен радумных рас занимали ответственные посты, оказывали влияние на политическую жизнь государства, принимали важнейшие решения. К тому же в Сенате Республики каждая цивилизация или раса имела своего представителя, со словом которого считались все. Галактика была близка к полному искоренению неприязни между расами. Почти каждая цивилизация стремилась сохранить единство в Республике. Многие расистские заявления приравнивались к экстремизму. Идеи о расколе и отделении не допускались. Но всё изменилось с приходом Империи. По Старому Канону вселенной "Звездных войн" за 11 000 лет до основных событий Галактика познала на себя расистский гнет антропоцентристов. Это были фанатики из религиозного культа "Пиус деа", заявлявшие о превосходстве и святости людской расы. Культ чудом удалось победить, а всех его ставленников почти полностью уничтожить. С приходом Империи и с воцарением Палпатина Галактика вновь начала окунаться в эпоху дискриминации. Новая власть беспощадно расправлялась с любыми мятежниками из инородных рас. Иноземцам запрещалось занимать высшие посты в государстве. К чужакам стали относиться презрительно. А вот людям, ранее бывшим равными со всеми, стали даваться особые привилегии. Вот почему в период Империи так много людей пошло на службу к Палпатину. Ведь большинство из них всегда было недовольно единением в галактике. Но все же были и те, кто подобную дискриминацию осуждал. Они, как правило, стремительно пополняли ряды Повстанческого Альянса.

В Империи вплоть до падения царили жесткие идеологические порядки. Магократия Темной Стороны усилила свое влияние над обществом. Чем-то колдовство Ситхов напоминает расцвет оккультизма при Третьем Рейхе. Тогда в Германии многие отрекались от старых суждений и "принимали новую веру", пользуясь благосклонностью фюрера. Империя, как в свое время и пацисты, просто наполнена оккультными источниками. При Палпатине создавались целые сообщества по изучению древнейших артефактов. По словам тирана, многие из них могли даровать Империи безграничное могущество. В сериале "Повстанцы" отчетливо показывались исследования имперских ученых давно заброшенных планет. Особенный интерес представляли древние пирамиды Ситхов или остатки храмов Небожителей (владык Мортиса). Колдуны буквально наводняли Империю. Несмотря на запрет джедаизма, Имперская адмиристрация нередко пользовалась услугами адептов Силы. Одним из главных адептов являлся сам Дарт Вейдер, который при этом считался Верховным Главнокомандующим. Ситхские жрецы активно распространяли свое учение во многих областях Галактики. Вместе с магическими науками, совершенствовался и технологический уровень Империи. Создавались все более смертоносные боевые машины. С каждым годом развивались технологии. Нечто подобное, за исключением колдовства, происходило и в Третьем Рейхе. Нацисты с такой же активностью стремились достичь высшего технологического превосходсва на планете. Лукас прекрасно знал, на кого следует ориентироваться, когда продумывал Империю в сеттинге. Даже форма многих офицеров и генералов напоминает ту, что носили при Гитлере. Такие же серые мундиры и шинели, почти схожие шлемы зимних штурмовиков. Оккультный алый символ Империи Ситхов на черном фоне порою действительно напоминал знамя нацистской Германии.

Да и все противоборство между Повстанцами и Империей не раз отдавало нам духом Второй Мировой. Все эти многочисленные понятия вроде "имперской военной машины" дают отличные намеки на одну из самых страшных войн в истории человечества. Лукас и сам признавался, что вдохновлялся антуражем Второй Мировой при создании вселенной. Ещё больше легенларную войну напоминает новая трилогия франшизы. По словам режиссера Дж.Абрамса, Первый Орден и все идеи о его создании тоже связаны с духом Второй Мировой. Он даже сказал, что Первый Орден - это что-то вроде группы бежавших нацистов, которые вполне могли возродиться в Аргентине и снова начать угрожать мировому спокойствию.