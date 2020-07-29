Челябинская область вошла в финалисты Всероссийского туристического конкурса
29 июля 2020, 12:49[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Организаторы Всероссийского конкурса туристско-рекреационных кластеров подвели итоги — борьбу за выход в ТОП-10 победителей конкурса будут вести 34 участника.
Как сообщали «Аргументы недели», Челябинская область представила три проекта. В финал вышел В финал вышел проект туркластера «Горный Урал», в который входят нацпарки «Таганай» и «Зюраткуль», Ашинский заказник, а также река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак.
Проекты-победители назовут 16 октября. Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков подчеркнул, что этот проект поддержало огромное количество южноуральцев.
«В составе проекта - три национальных парка и региональные особо охраняемые природные территории. Мы надеемся, что в результате он войдёт в десятку победителей», - сказал он.
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