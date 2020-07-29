Детей-сирот оставили в режиме изоляции до Нового года

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29 июля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Около 30 НКО обратились к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разъяснить постановление ведомства, согласно которому, предположительно, до Нового года было установлено ограничение для посещения Центров содействия семейного воспитания (детские дома), и детям не разрешается общение ни с постоянными волонтерами, ни с потенциальными родителями, которые надеются их усыновить.

Выйти из изоляции они должны были по графику - с 16 до 30 июня. К 30 июня все ЦССВ сняли карантинные меры. Однако уже 3 июля вышло постановление главного санитарного врача РФ, где сказано, что «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запрещают посещение социальной организации для детей с круглосуточным пребыванием лицами, не связанными с ее деятельностью, на период действия указанного постановления (до 1 января 2021 года)».

Волонтер Галина Шишкина, имеющая двух приемных детей, стала настоящим близким другом для сироты, двухлетнего мальчика Арсения с синдромом Дауна.

«Мы с ним строили планы на лето - возможно, нам разрешат с ним погулять за территорией, может быть, на какой-то площадке, расположенной рядом. Даже когда детей выводят за ворота, и они смотрят на людей - для них это огромная экскурсия в другую галактику. Они никогда этого не видели, особенно в маленьком возрасте. И как любая новая информация, это дает скачок в развитии. И вот уже половина лета прошла, а нам видеться не разрешают. Я не видела Арсения с начала марта. После регулярного с ним общения на протяжении почти года я разлуку переживаю очень остро, и мне страшно даже представить, что чувствует он, о чем думает:

что его бросили, он не нужен, с ним больше не хотят дружить? Это не просто грустно, это больно и трагично.

Я мечтаю к нему вернуться и знаю, что он будет очень рад. Пока совсем еще меня не забыл», - надеется Галина.

Только 20 июля Роспотребнадзор сообщил, что не запрещал родителям, опекунам и волонтерам посещать детские дома и интернаты из-за пандемии коронавируса. Профильные посещения социальных организаций возможны при соблюдении профилактических мер: необходимо обрабатывать руки антисептиками, надевать маски и перчатки.

Фраза из постановления главного санитарного врача РФ о том, что в ЦССВ не допускаются лица, не имеющие отношения к профильной деятельности, смутила многих. Как рассказала координатор проекта «Быть рядом» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Мария Рыльникова, даже уже после того, как было опубликовано разъяснение Роспотребнадзора о том, что запрета на вход приемным родителям и волонтерам не было, Дом ребенка Кировской области не разрешает двоим кандидатам познакомиться с детьми, к которым у них есть направление. Говорят, им это разъяснение не указ.

«Наверное, как всегда, в зависимости от готовности к сотрудничеству любой закон можно читать по-разному, - рассказывает Мария. - Те учреждения, с которыми мы сотрудничаем давно и успешно, постановление главного санитарного врача РФ не восприняли как запрет на наше сотрудничество. Там есть ограничения на массовые мероприятия, на использование общественного транспорта, - это все было принято. Но нам разрешили прогулки на свежем воздухе и индивидуальное общение волонтеров с детьми.

А есть учреждения, где, как только вышло постановление, сразу же перестали пускать волонтеров. В последний день июня сказали: «Да, приходите, мы открылись». А буквально через пару дней: «Нет, не приходите, мы снова закрылись».

Координатор проекта «Быть рядом» отмечает:

«Нельзя лишать ребенка-сироту шанса обрести семью и дом. Часто волонтеры становятся мостиком между ребенком и его будущей семьей, единственным шансом на личное к нему внимание до усыновления. Нужны четкие и понятные правила и требования для доступа волонтеров в учреждения, но главное - сама возможность доступа».