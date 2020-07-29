«Это политическая цензура», в войну «Царьграда» против YouTube вмешался российский МИД

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Российский МИД назвал примером политической цензуры и нарушением свободы выражения мнений блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на YouTube. Дипломаты также призвали профильные международные организации отреагировать на это решение Google.

Ранее постпредство России при ОБСЕ выступило с осуждением блокировки YouTube-аккаунта российского телеканала, указав на грубое нарушение международных обязательств. Напомним, Youtube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления. «Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство», – сообщили российскому СМИ.

«Американская корпорация Google, которая владеет Youtube, на территории России заблокировала работу российского СМИ! Они объяснили, что так «соблюдают законодательство о санкциях» США против меня. Но с какой стати их законы должны соблюдаться в России? Youtube работает на территории нашей страны, является информационным посредником для российских граждан и должен подчиняться нашим законам», - возмутился основатель и владелец канала Константин Малофеев.

Он также вспомнил о поправках в Конституцию, за которые агитировал, и в частности, про «примат российского законодательства в нашей стране, несмотря ни на какие международные договоры, а уж тем более на заокеанское законодательство». Вот только YouTube – это частная площадка, к тому же иностранная, и размещая там бесплатно свой контент, надо быть готовыми принимать их правила игры, а не диктовать свои.