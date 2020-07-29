Какая погода будет в первые дни августа

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29 июля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Термометр. Фото: pixabay.com

Начало августа порадует москвичей и гостей столицы умеренно-теплой погодой. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. Она отметила, что в первые два дня нового месяца вероятны кратковременные дожди.

«Температура в ночные часы и в субботу, и в воскресенье будет ниже, чем то, что мы наблюдаем сейчас, в Москве 11-13 градусов, по области возможно понижение до 8. Днем в субботу – 21-23, в воскресенье днем плюс 20-22 за счет того, что северный ветер принесет нам более прохладный воздух», - предупредила синоптик.

Она добавила, что в начале августа атмосферное давление будет постепенно увеличиваться, но все равно останется ниже нормы. Умеренно-теплая погода сохранится до середины следующей недели, местами возможны дожди.