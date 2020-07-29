Какая погода будет в первые дни августа

29 июля 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Начало августа порадует москвичей и гостей столицы умеренно-теплой погодой. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. Она отметила, что в первые два дня нового месяца вероятны кратковременные дожди.
«Температура в ночные часы и в субботу, и в воскресенье будет ниже, чем то, что мы наблюдаем сейчас, в Москве 11-13 градусов, по области возможно понижение до 8. Днем в субботу – 21-23, в воскресенье днем плюс 20-22 за счет того, что северный ветер принесет нам более прохладный воздух», - предупредила синоптик.
Она добавила, что в начале августа атмосферное давление будет постепенно увеличиваться, но все равно останется ниже нормы. Умеренно-теплая погода сохранится до середины следующей недели, местами возможны дожди.
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