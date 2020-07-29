Куда подевался русский патриотизм? Духовные скрепы пали под запретами, штрафами, репрессиями

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Вместо бравого военного марша людям милее тихие местные баллады, а вместо имперского патриотизма – локальный. Современные россияне хотят не идти в штыковую, а возделывать свои скорбные шесть соток, свою квартиру, свой двор и лестничную клетку. Ну максимум – город или субъект РФ.



Политологи недоумевают: вроде бы патриотизм кочегарят по проверенным советским лекалам, а на выходе получается совсем другой продукт. Но ничего удивительного нет: СССР для многих худо-бедно нёс в себе замысел объединённого человечества, а в нынешней России всё великодержавие – ради контроля одной из групп интересов над нефтегазовой рентой. И народ, вооружённый Интернетом, на мякине не проведёшь.



В 2012 г. президент Владимир Путин подлил масла в огонь, сказав, что общество потеряло «духовные скрепы». Нацлидер имел в виду некие духовные основания, объединяющие общество, то «что во все времена делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились». Но «сплочение» населения в огромной стране, недавно переболевшей тоталитаризмом в тяжёлой форме, чревато принуждением к единомыслию. И скрепы действительно начали ковать из запретов, штрафов и ограничений.



Главная цель 2-миллиардной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» – доля россиян, гордящихся своей страной, должна вырасти на 8%. Дальше всё как при СССР – должны вырасти число комсоргов, музеев на предприятиях и шефство воинских частей над школами. В 1991 г. этого всего было навалом, но не спасло империю от краха.



Начиная с 2012 года государство не пытается уловить витающую в воздухе национальную идею, ответить на неоформленный общественный запрос – но впервые за всю постсоветскую историю само формулирует официальную квазиидеологию, которая должна стать основой национальной идентичности. Но постепенно народ узнавал, что большинство наших ура-патриотов держат на Западе деньги, имеют там недвижимость и обучают детей. Поэтому сейчас впервые в истории России мы присутствуем при рождении национальной идеи снизу.



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