Озвучена статистика по COVID-19 за последние 24 часа
29 июля 2020, 11:10[ «Аргументы Недели» ]
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали число россиян, заразившихся COVID-19 за последние сутки.
Отмечается, что за 24 часа коронавирус диагностировали у 5475 пациентов. Днем ранее было выявлено 5395 заболевших. Всего с момента начала эпидемии в России коронавирусом заболело 828990 человек, болезнь охватила все 85 регионов страны.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5475 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1465 (26,8%) без клинических проявлений», сообщили в оперштабе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.