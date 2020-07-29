Озвучена статистика по COVID-19 за последние 24 часа

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29 июля 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали число россиян, заразившихся COVID-19 за последние сутки.

Отмечается, что за 24 часа коронавирус диагностировали у 5475 пациентов. Днем ранее было выявлено 5395 заболевших. Всего с момента начала эпидемии в России коронавирусом заболело 828990 человек, болезнь охватила все 85 регионов страны.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5475 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1465 (26,8%) без клинических проявлений», сообщили в оперштабе.