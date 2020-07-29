Юрист администрации Краснодара пытается победить права жителей ЖК «Покровский»

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29 июля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Замначальника отдела правового департамента Аршак Макян обратился в кассацию из-за нежелания структурного подразделения администрации реагировать по закону на вандальные переустройства под квартиры технических этажей краснодарской многоэтажки.

Противостояние жильцов краснодарской многоэтажки на улице Промышленной и сотрудников администрации дошло до совершенного абсурда. Если допустить, что совершенство недостижимо, то для действий чиновников, выходит, даже совершенный абсурд — не предел. 30 июля 2020 года Четвертый кассационный суд рассмотрит нашумевшее дело одного из домов ЖК «Покровский», в котором хозяева технического этажа, оформленного как нежилые помещения, без разрешения жильцов, проектов и экспертиз срезали и переложили как им удобно трубы общедомового отопления, тем самым нарушив работу теплосетей и погрузив жителей дома в «ледниковый период». Суды установили, что чиновники, потворствуя самоуправным действиям собственников техэтажей, проявили как минимум незаконное бездействие. Однако, вопреки решениям судов, реагировать на «беспредел» на чердаках должностные лица отказываются наотрез. Более того, они решили обжаловать эти решения до посинения, мотивируя тем, что никаких переустройств они в упор не видят, а все факты, которые неоднократно были установлены компетентными органами, в том числе и ими самими, являются примером неправильного применения судами норм материального права.

Напомним, ранее бывший главный архитектор Краснодара Игорь Головкин признался в издании подложных актов ввода в эксплуатацию домов ЖК «Покровский». В результате технические этажи домов, указанные в документах как нежилые помещения, выбыли из общедомовой собственности, а большая их часть оказалась оформлена на бывшую жену застройщика. Впоследствии на технических чердаках без согласия жильцов были перенесены общедомовые сети, а в несущих и фасадных стенах выбиты оконные проемы. Затем помещения технического этажа были переведены в жилые квартиры. И все это жильцы дома оспаривают не только в судах, но и в правоохранительных органах, куда обращаются с заявлениями. Если Головкина не привлекли к уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то нынешние попытки правового департамента администрации доказать, что все творящееся на чердаках многоэтажек происходит по закону, вызывают вполне обоснованные и актуальные вопросы. Чьи интересы в ущерб своим же гражданам лоббирует власть? Неужели это не только дело принципа? Где зарыта собака?

В прошлом году отчаявшиеся жители разослали жалобы о нарушении их прав во все инстанции. В итоге февраль 2019 года запомнился им надолго, в отличие от тех, чьи решения имеют вес. Благодаря парламентским запросам под надзором прокуратуры с привлечением Госжилинспекции и городских структур была проведена проверка указанных помещений. Все ведомства зафиксировали, что трубы отопления, расположенные на техническом чердаке дома на Промышленной, перенесены незаконно, и предположили, что именно вследствие этих манипуляций была нарушена циркуляция воды в теплотрассах, после чего температура в квартирах упала. Однако после того как жильцы потребовали от администрации повлиять на тех, кто все это учинил, чиновники вразрез ранее сделанным выводам заявили, что не видят ни переустройства, ни связанных с этим нарушений. Люди, естественно, возмутились и пошли в суд. Изучив представленные доказательства, служители Фемиды признали незаконным бездействие чиновников и предписали им отреагировать на факт незаконного переустройства техэтажей. С этими выводами согласилась и апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда. Во исполнение принятого решения начали работать уже судебные приставы.

Однако сотрудники чиновники оказались не лыком шиты. Вполне возможно, на их поведении сказались тренинги победителей, где каждому дается установка побеждать во что бы то ни стало и кого бы то ни было по принципу самого проворного сперматозоида. И плевать, что в случае с жителями Покровского на кону — права граждан, которые власть обязана учитывать и защищать, а не побеждать. Стремление растаптывать запросы общества, игнорировать претензии и не нести за это ответственности иначе как войной не назовешь. И тому есть масса примеров. Но о них мы напоминать не будем. Это тема для другого материала.

Так вот, подвергнув сомнению компетенцию судов, правовой департамент администрации, несмотря на всю абсурдность ситуации, пошел обжаловать вынесенное решение в кассационную инстанцию.

Основной довод в том, что якобы суд неправильно применил норму материального права, потому что неправильно установил обстоятельства. Однако кассационный суд не вправе переоценивать доказательства и переустанавливать обстоятельства. Об этом гласит п. 3 статьи 329 КАС РФ.

В суд планируют прийти жители, которые возмущены действиями чиновников.

— Все эти действия можно расценивать как административное прикрытие незаконного вывода техчердаков из состава общедомового имущества с последующим их переводом в квартиры, и мы требуем привлечения ответственных чиновников к уголовной ответственности, — комментирует представитель жильцов дома на улице Промышленной Михаил Волкодав. — Следственный комитет сейчас проводит по нашему заявлению доследственную проверку по еще одному эпизоду — выдаче разрешения экс-жене застройщика без нашего согласия ломать фасадные стены дома. Администрация играет против нас не только по этому делу. В частности, мы не понимаем, в чьих интересах чиновники обжалуют решение суда, которым им предписывается внести изменения в акт ввода в эксплуатацию, в подлоге при издании которого признался бывший городской архитектор.

Напомним, в феврале 2020 года Первомайский суд Краснодара отменил как незаконные около полусотни актов администрации по соседнему дому — на улице Фабричной, 10. Этими актами чиновники разрешили так называемые перепланировки на технических чердаках. По сути эти действия оказались несогласованной с жильцами реконструкцией. Краснодарский краевой суд признал техчердаки общим имуществом, а полиция возбудила уголовные дела по фактам хищения технических этажей в домах жилого комплекса «Покровский».

Журналисты нашего издания намерены присутствовать 30 июля 2020 года на заседании в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, чтобы понять мотивы сторон и стать свидетелями правосудного решения.