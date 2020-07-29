В Апшеронском районе капитально отремонтируют ЛЭП «Ширванская – Черниговская»

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29 июля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») приступили к капитальному ремонту воздушной линии электропередачи 35 кВ «Ширванская – Черниговская» протяженностью порядка 16 км.

Энергообъект обеспечивает электричеством отдаленные поселки предгорной части Апшеронского района Краснодарского края с общей численностью населения свыше 8 тысяч человек. Реконструкция ЛЭП «Ширванская – Черниговская» имеет стратегическое значение, так как энергоснабжение – единственная коммунальная услуга, доступная жителям горных посёлков района.

Воздушная линия электропередачи снабжает электроэнергией жителей и социальные объекты станиц Самурской, Нижегородской, Темнолесской, Черниговской, а также поселков Мезмай, Новые Поляны, Десятый километр, Старый и Новый Режет, Верхние, Средние и Нижние Тубы, хуторов Гуамка, Красный Дагестан, Кушинка, Отдалённый, Армянский и села Пригорное. Населенные пункты динамично развиваются и, как следствие, активно прирастает потребление электроэнергии.

Энергетики выполнят замену старого провода на новый провод большего сечения на участке воздушной линии электропередачи протяженностью порядка 6 км, что существенно повысит надежность ее работы в период пиковых нагрузок осенне-зимнего периода.

В 2019 году на другом участке воздушной линии электропередачи «Ширванская – Черниговская» специалисты предприятия выполнили замену 680 изоляторов и 6 километров провода.

– Учитывая значение энергоснабжения для жителей отдалённых посёлков, где из-за отсутствия газа и централизованных систем теплоснабжения электричество остается основным источником жизнеобеспечения, разработан и согласован с районной администрацией гибкий график проведения работ, который предусматривает проведение ремонта в ранние утренние часы и дообеденное время. Также планируется установка резервных источников снабжения электроэнергией как для жителей, так и для социально-значимых объектов населенных пунктов, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Ранее, в рамках ремонтной программы компании, энергетики выполнили ремонты крупных районных энергообъектов – подстанций 110 кВ «Апшеронская», 35 кВ «Самурская», «Ширванская; расчистку трассы на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Тверская-Куринская тяговая», замену изоляторов на воздушной линии электропередачи 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ – Тверская», замену грозозащитного троса на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Комсомольская тяговая – Тверская». Большой объем ремонтных работ осуществлен на распределительном энергооборудовании населенных пунктов района.

Реконструкция энергообъектов существенно повысит надежность и качество энергоснабжения Апшеронского района Краснодарского края, сообщают в энергокомпании.