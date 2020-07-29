Депутат Мосгордумы Мария Киселёва: Уличное искусство может решать социальные задачи

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Московской городской Думы Мария Киселёва в беседе с журналистами «АиФ» сообщила, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) озвучил итоги конкурса проектов граффити для светофорных шкафов на улицах Москвы. Отбор прошли 30 эскизов.

Мария Киселёва подчеркнула, что большой интерес к проекту доказывает, что стрит-арт может иметь цивилизованный формат и решать социальные задачи.

«Когда Москва внедряла согласовательный порядок нанесения граффити, муралов, росписей на городских улицах, было много скептиков. Говорили о цензуре, о том, что заданные городом темы - это наука, спорт, искусство, исторические события и популяризация выдающихся личностей — слишком узкие. Однако мы видим, что среди победителей конкурса можно встретить работы самых разных стилей - от живописных зарисовок и креативных визуальных мемов с цитатами из Махатмы Ганди до психоделической абстракции в стиле Пикассо и концептуальных 3D-иллюзий. Это демонстрирует, что для художников это формальное требование не несет препятствий», - отмечает Мария Киселева.

«Важная информация, поданная скучно и формально, попадает в слепую зону, люди её просто перестают замечать. Очень часто в этой слепой зоне оказываются важные сведения о безопасности. Граффити может быть той яркой формой, которая заставит людей заметить и запомнить самое важное», - резюмировала Мария Киселёва.

В августе художники, победившие в конкурсе, смогут начать реализовывать свои проекты. Сейчас представители ЦОДД связываются с участниками, обсуждают с ними необходимые расходные материалы и место размещения будущих работ.

Добавим, что департамент транспорта столицы готов продолжить сотрудничество с уличными художниками и предоставить им под креативную роспись поезд метро. Его планируют украсить граффити на тему COVID-19.