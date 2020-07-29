Почти каждый второй больничный в Волгоградской области – электронный

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29 июля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Удобство цифрового больничного в полной мере волгоградцы смогли оценить в период самоизоляции

В Волгоградском регионе в формировании электронных листков нетрудоспособности принимают участие 170 медицинских организаций, что составляет 90,4 % от всех медицинских организаций области, имеющих лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности. При этом электронный листок нетрудоспособности можно оформить как в государственных поликлиниках, так и в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на выдачу больничных.

Почти половина оформленных больничных этого года – электронные. По информации Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ за первое полугодие 2020 года выдано 162 255 электронных листка нетрудоспособности, а бумажных – 199 740. Всего же за весь период функционирования электронных листков нетрудоспособности в Волгоградской области их выдано 375 000.

Больше всего электронных больничных выдано в Волгограде. Медицинские организации, выдавшие наибольшее количество ЭЛН:

ГУЗ «Поликлиника №2» - 19 964 ЭЛН; ГУЗ «Поликлиника №1» - 15 346 ЭЛН; ГУЗ «КБСМП № 15» - 15 298 ЭЛН.

Среди частных медицинских организаций лидеры по выдаче:

ООО ММЦ Диалайн – 2 846 ЭЛН; ОА «ВТЗ» - 2 474 ЭЛН; ООО «Панацея» - 1 410 ЭЛН.

Удобство цифрового больничного в полной мере волгоградцы смогли оценить в период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Информацию об электронном листке нетрудоспособности можно передать работодателю, не выходя из дома. Для получения пособия после оформления больничного достаточно сообщить его номер работодателю любым удобным способом: по телефону, смс или электронной почте.

Сегодня 4547 работодателей Волгоградской области принимают к оплате электронный больничный. С переходом на механизм прямых выплат пособий количество таких работодателей увеличивается.