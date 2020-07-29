На Приволжской магистрали повышают уровень комфорта пассажиров

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29 июля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

В Волгограде состоялась рабочая встреча начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Руководители обсудили завершающую стадию реконструкции вокзального комплекса Волгограда, улучшение качества обслуживания пассажиров в поездах дальнего следования, а также развитие железнодорожной инфраструктуры на ст. Гумрак.

Начало встречи прошло на железнодорожном вокзале Волгограда, где руководители осмотрели зал ожидания категории комфорт. Он был открыт в начале текущего года. Зал оборудован комфортабельной мебелью, источниками питания для зарядки гаджетов, электронным табло с расписанием поездов, телевизорами, детским уголком. Кроме того, предусмотрена возможность подключения к WI-FI.

Напомним, что работы по масштабной реконструкции вокзального комплекса на станции Волгоград-1 начались в 2017 году. За это время выполнен комплекс мероприятий по адаптации вокзального комплекса для маломобильных граждан, заменены инженерные коммуникации, отремонтированы пассажирские платформы, внешний фасад и внутренний интерьер здания, кассовый и залы ожидания.

Затем состоялся показ обновленного подвижного состава фирменного поезда № 1/2 «Волгоград» сообщением Волгоград – Москва. В 2020 году он пополнился плацкартными и купейными вагонами, выполненными в виде двухвагонных сцепов.

ؘ– В настоящее время на Приволжской магистрали реализуется комплекс мероприятий для повышения уровня комфорта пассажиров. Оценить это можно как при посещении вокзальных комплексов, так и во время поездки в поездах дальнего и пригородного сообщения, – отметил Сергей Альмеев.

В завершении встречи участники осмотрели инфраструктуру реконструируемой станции Гумрак. Работы по реконструкции данной станции ведутся с 2014 года. В этом году было открыто движение грузовых поездов по железнодорожному тоннелю протяжённостью 83,7 метра. Это позволило снизить загруженность станции Гумрак и увеличить перспективную пропускную способность участка Гумрак – Максим Горький на 48 поездов в сутки. С целью развития пассажирской инфраструктуры на территории станции был построен пешеходный мост и две пассажирские платформы.