Коронавирус 29 июля: продление ЧС в Италии и почему России пора перестать помогать другим

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 16 911 992 человек. Погибли 664 710 инфицированных, вылечились – 10 464 098.

Стала известна точная дата, когда в России одобрят использование вакцины от коронавируса. «Россия будет в этом первой», – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он добавил, что ученые, занимающиеся созданием препарата, в первую очередь нацелены не на скорость, а на качество вакцины и защиту людей. С его слов, препарат могут одобрить до 15 августа. В этом же месяце будет запущено массовое производство вакцины.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил национальному парламенту продлить режим чрезвычайной ситуации на территории страны до октября в связи с распространением коронавируса нового типа. Он отметил, что, прежде всего, продление режима ЧС в Италии необходимо потому, что данные Научно-технического комитета, созданного ранее при правительстве страны, показывают – коронавирусная инфекция продолжает циркулировать.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна помогать другим странам в условиях нынешней пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. «Мы уже помогли Италии, Сербии, Казахстану, Киргизии, а тем временем в Хабаровском крае новая вспышка коронавируса», – написал Жириновский в Telegram. Он отметил, что, прежде чем помогать другим государствам, стоит сначала оказать помощь всем жителям России.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в рамках брифинга заявила, что COVID-19 не имеет сезонного характера, поэтому речь идет «об одной большой волне». Харрис добавила, что волна будет усиливаться, а затем ослабевать. Самое лучше, по ее мнению, – «сровнять с землей» эту волну.