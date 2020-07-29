ДТП с автобусом произошло в Москве на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта

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29 июля 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Автомобиль скорой помощи, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса № 209 и грузовой "Газели" произошло на юго-востоке Москвы на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта. В результате ДТП погибла молодая женщина. По предварительным данным, семь человек пострадали.

Пятеро пострадавших ехали в автобусе, трое — в "Газели". Погибшая, женщина в возрасте 30-35 лет, была пассажиркой автобуса.

Движение на месте аварии затруднено.

На месте происшествия работают полиция, бригады "скорой помощи". Уточняется, что ДТП произошло на Ташкентской улице на перекрестке в сторону Выхино.

Причины аварии на данный момент неизвестны.