О поддержке безработных граждан и новых ресурсах АРЧК на Дальнем Востоке

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29 июля 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фото сайт tvoidv.ru

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат принял участие в прямом эфире портала «Твой Дальний Восток». С модератором программы Екатериной Макаровой обсуждали вопросы, волнующие дальневосточников.

Первый касался текущей ситуации на рынке труда.

- Действительно ситуация с безработицей в связи с пандемией коронавируса осложнилась, и на сегодняшний день мы видим рост количества безработных граждан, по сравнению с началом апреля этого года практически в три раза. Порядка 167 тысяч человек стали на учет в качестве безработных. Государством оказана поддержка безработным гражданам, мы говорим об увеличенном размере пособия – это, как минимум 12 300 рублей, плюс районный коэффициент и плюс, если человек имеет несовершеннолетних детей, соответствующие доплаты тоже выплачиваются. Это очень существенная мера поддержки, и она действительно помогает в тот период, когда предприятия либо закрыли, либо приостановили свою деятельность.

Корреспондент Алексей Малашенко спрашивает: «На какой стадии находится разработка программы по обеспечению занятости в регионах Дальнего Востока, которую поручил подготовить Юрий Петрович Трутнев на примере Забайкальского края? Есть ли конкретная сумма по ее финансированию, сроки реализации?

- Вместе с Минтрудом, вместе с регионами мы проанализировали сегодняшнюю ситуацию. Первое, что мы видим - у нас есть большой задел, порядка 209 тысяч имеющихся вакансий. Это первое и самое главное. То есть места, куда граждане могут трудоустроиться. Посмотрели по четырем основным признакам: образование, опыт работы, уровень желаемых и предлагаемых зарплат соответственно нахождению самого безработного, либо вакансии. Мы видим, что порядка 53 тысяч человек могут трудоустроиться. То есть опыт, образование безработного подходят к вакансии.

Если говорить о конкретных деньгах, то две недели назад правительством Российской Федерации принято решение по двум направлениям направить в регионы Дальнего Востока порядка 380 миллионов рублей. Это большая сумма, и порядка шести тысяч человек будут охвачены этими мероприятиями. Кроме того, в программе на сегодняшний день есть мероприятия, которые проводит непосредственно агентство по развитию человеческого капитала. Мы разместили на портале «работа в России» порядка тысячи вакансий.

Сейчас работаем с откликами граждан, направляем их к работодателям. Кроме этого, мы готовы организовать переобучение под запросы работодателя.

- Совсем недавно, я знаю, агентство представило новую версию навигатора востребованных профессий. Чем она интересна и кому может быть полезна? - спросила Екатерина Макарова.

- Это наш собственный аналитический продукт. Во-первых, там есть две формы. Первая - бумажная. Вторая - навигатор востребованных профессий, который можно найти у нас на сайте. Он рассказывает о текущих тенденциях, о наиболее востребованных и наиболее развивающихся отраслях экономики в каждом субъекте Российской Федерации и, соответственно, представляет перечень тех профессий, которые опять же наиболее востребованы в этих отраслях.

Это нужный инструмент для школьников, которые хотят поступить в высшее, либо среднее специальное учебное заведение. Мы недавно проводили профессиональное тестирование для школьников Дальнего Востока. Так вот, порядка 50 % выпускников 9-11- х классов, к сожалению, на сегодняшний день не определились со своей дальнейшей профессией. Эта информация, я думаю, очень поможет и подскажет, какую профессию получить, и в каком учебном заведении на Дальнем Востоке и в каждом субъекте её приобрести. Вот как раз новый навигатор и содержит раздел образования в регионах.

- Агентство занимается не только трудоустройством, но и сопровождением программы дальневосточная ипотека. Программа стартовала очень активно, можно сказать, что спрос сначала был ажиотажным. Какие результаты есть по развитию программы сейчас? – поинтересовалась координатор эфира.

- На первоначальном этапе спрос действительно был ажиотажный, но в период пандемии мы наблюдали некоторое снижение в течение двух трех месяцев. Сейчас спрос восстановился. В месяц порядка 1000 заявок поступает от молодых семей. Соответственно, на сегодняшний день выдано кредитов на сумму более 31 млрд рублей. Если говорить в разрезе территорий, то наибольшее количество заявок подано из Приморского края, республики Саха (Якутия), Хабаровского края и республики Бурятия.

До 25 года в регионах будет построено порядка 91 тысячи жилья. Мы понимаем, что к сожалению этого недостаточно, потому что вы сами видите, что кроме программы «дальневосточная ипотека» на сегодняшний день государством разработана и применяется тоже по достаточно низкой процентной ставке кредитный продукт для многодетных семей.

– Сергей Владимирович, вопрос, который задан во время эфира. Как относятся работодатели, которые сотрудничают с АРЧК к выпускникам вузов без опыта? Сейчас это очень актуально, - сказала Екатерина.

– Все хотят взять сразу обученного хорошего человека. Тут вопрос, мне кажется, в другом. Что делать для того, чтобы после учебного заведения молодые люди выпускались именно с набором компетенций, навыков, которые необходимы работодателю. И вот здесь, как раз, работа агентства, огромная работа регионов, и огромная работа работодателей. Простые механизмы и механизмы целевого обучения, когда работодатель отбирает из числа абитуриентов будущих своих сотрудников и ведет их на протяжении, например, последних двух курсов института.

Соответственно, это выражается в том, что он обеспечивает их повышенной стипендией и обеспечивает практику, стажировку, что немаловажно. Участвует в формировании учебных программ именно под свой конкретный запрос.