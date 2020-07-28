Как сделать водоемы Южного Урала чище?

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28 июля 2020, 23:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области разработают систему мониторинга водных объектов. Особое внимание будет уделено питьевым южноуральским водохранилищам и реке Миасс.

Как рассказала на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» начальник экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Марина Дымова, сейчас специалисты используют метод комплексной оценки степени загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям.

Классификация воды происходит на основе удельного комбинированного индекса загрязненности воды. Значения индекса могут колебаться от 1 до 5, где 1 класс — это наиболее чистая вода. Марина Дымова отметила, что створы мониторинга расположены на самых загрязненных участках водных объектов, поэтому индекс качества вода колеблется на уровне 3-4 класса.

«В основном превышения наблюдаются по железу, марганцу и цинку. Немаловажную роль в загрязение вносит естественный гидрохимический фон», — подчеркнула Марина Дымова.

Участники пресс-конференции рассказали и о состоянии реки Миасс, которая проходит ежегодную от камыша, рогоза и бытового мусора. По словам доктора химических наук, доцента, заведующего кафедрой «Экология и химическая технология» института естественных и точных наук ЮУрГУ, директора научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Вячеслава Авдина, до идеального состояния реке Миасс далеко.

«До проведения очистки мы делали заборы. Исследование показало, что около цирка вода очень загрязнена органическими соединениями, нитратами. Это связано с тем, что в реке много водорослей, они разлагаются», — говорит Вячеслав Авдин.

Очистка реки Миасс продолжается, но водоросли не сдают свои позиции. Большую роль в загрязнении рек на Южном Урале играют не только предприятия, но и сами жители области. В министерстве экологии предусмотрены серьезные штрафы за нарушения: если граждане могут получить штраф от 1 тысячи рублей, то штрафы для предприятий могут доходить до 150 тысяч рублей. Совсем недавно на бензиновое пятно в реке Биргильда пожаловались местные жители. Выяснилось, что остатки краски в реку вылили строители.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что сейчас разрабатывается региональная программа по государственному мониторингу водных объектов. «Программа позволит осуществлять наблюдение за состояние водных объектов, берегов, режима их использования с учетом охранных мероприятий, — сказал Виталий Безруков. — Особое внимание в программе будет уделяться питьевым водохранилищам и реке Миасс».