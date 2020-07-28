«Наполеон» в рабстве. Российский публицист Евгений Понасенков предложил выкупить историка-убийцу Олега Соколова

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 23:11 [ «Аргументы Недели» ]

Российский публицист, специализирующийся на историческом ревизионизме, телеведущий и режиссёр Евгений Понасенков предложил выкупить историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Он решил превратить его в слугу и определить к себе на дачу чернорабочим.

«Поверьте мне, у меня он понесёт больше наказания, чем в какой-нибудь мордовской колонии», — заключил Понасенков. Также он пообещал, что убийца не сбежит, потому что будет сидеть на цепи. Ну и заключительный аккорд буйной фантазии публициста - историк с садистскими наклонностями будет приносить пользу людям, поскольку «хозяин» планирует сдавать своего раба в аренду театрам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura) 28 Июл 2020 в 1:07 PDT

Наверное не плохо иметь собственного "Наполенона" на цепи, но может быть кто-то объяснит Понасенкову, что в России крепостное право отменено с 1861 года.